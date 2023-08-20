В Госдуме объяснили слова Зеленского про готовность обменять Белгород на членство в НАТО

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор считает, что играет в КВН. Так он прокомментировал слова украинского лидера о готовности «обменять Белгород на членство в НАТО»

«Придурок все еще считает, что играет в КВН. Когда его спрашивают, какими территориями Украина готова поступиться ради вступления в НАТО, Зеленский отвечает «Белгородом», — отметил депутат.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила слова президента Украины Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в Североатлантическом альянсе «передозировкой».

20 августа Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в НАТО. Он отметил, что Киев «готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО».

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.