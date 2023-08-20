В ЭКОВАС оценили возможность переговоров с мятежниками в Нигере

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) сообщили, что заявления военных мятежников Нигера из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывают дверь для переговоров, направленных на поиск урегулирования кризиса, передает ТАСС.

В сообществе подчеркнули, что «речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров».

20 августа Тчиани заявил, что его страна не хочет войны, но будет готова защищаться в случае необходимости.

Накануне ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что члены сообщества договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.