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Экс-советник Кучмы раскритиковал Зеленского по вопросу безопасности Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может обеспечить безопасность Украины

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Водник/Wikimedia

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что правительство текущего лидера страны Владимира Зеленского не способно защитить государство. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «терпят сокрушительное поражение, а контрнаступление давно захлебнулось». Он считает, что в Верховный совет страны «можно посадить шимпанзе, которые будут справляться с обязанностями лучше людей, которые занимают там должности».

До этого Соскин заявил, что украинцам стоит добиваться отставки действующего президента страны Владимира Зеленского из-за неудач украинского контрнаступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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