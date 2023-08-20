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Президент Сербии оценил итоги прошедшей встречи с Эрдоганом

Вучич: встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

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Johanna Geron/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште стала очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с Эрдоганом состоялся важный и открытый разговор об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для сербской стороны важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Анкарой, а данная встреча стала еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, отметил Вучич.

Он добавил, что обсудил с президентом Турции важность сохранения мира и стабильности в регионе.

До этого Вучич заявил, что часть международного сообщества, которая поддерживает антироссийские санкции, никогда не сможет изолировать Сербию.

По словам сербского лидера, он «уже 10 лет слушает» доклады о возможных попытках Запада изолировать республику. Однако подобное никогда не произойдет, так как Белград проводит «серьезную и разумную политику».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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