Турция видит в Сербии ключевую страну для обеспечения мира на Балканах

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем в Будапеште заявил, что Турция рассматривает Сербию в качестве ключевой страны для обеспечения мира на Балканах. Слова Эрдогана приводит его администрация в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы видим в Сербии ключевую страну с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Балканах», — сказал турецкий лидер, добавив, что отношения между между странами достигли высшей точки.

Отмечается также, что на переговорах обсуждались двусторонние и региональные вопросы.

До этого турецкое издание Sabah писало, что Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море.

Таке в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что осуждают действия миротворческих сил Организации Объединенных наций касаемо турок-киприотов, которые вели дорожные работы в буферной зоне на Кипре.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).