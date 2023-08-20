МИД Ирана вызвал послов Дании и Швеции

Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранское Министерство иностранных дел Ирана в связи с чередой акций по сожжению Коранов. Об этом сообщает Tasnim.

В публикации отмечается, что иранское внешнеполитическое ведомство вызвало дипломатов двух государств, которым выразили протест против продолжающихся акций с сожжением Корана в Дании и Швеции.

Агентство подчеркивает, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана в ходе встречи дипломатами Дании и Швеции заявил, что Иран считает правительства этих двух стран ответственными за акции осквернения Корана.

До этого министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, глава Либеральной партии Швеции Йохан Персон и премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявили, что правительство страны начнет пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

28 июня текущего года в Швеции прошла акция с сожжением Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.