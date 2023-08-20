Зеленский прибыл в Данию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Данию.

«Дания. Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский лидер также анонсировал встречи с премьер-министром страны Метте Фредериксен, королевской семьей, лидерами партий, членами британского парламента и представителями бизнеса.

По словам Зеленского, будут «хорошие новости для украинских воинов» и продвижения «в вопросе [с истребителями] F-16».

Ранее в тот же день Зеленский побывал с визитом в Нидерландах, ключевым моментом которого, по его словам, стали обсуждения поставок Украине самолетов F-16. По итогам переговоров с премьером Марком Рютте он заявил, что договорился о поставках 42 истребителей F-16.

Между тем Рютте не уточнил, сколько истребителей F-16 его страна поставит Украине.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.