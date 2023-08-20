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Германия не хочет, чтобы украинский конфликт перешел в столкновение России и НАТО

Шольц: ФРГ не хочет, чтобы конфликт на Украине дошел до столкновения РФ и НАТО

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц во время дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей заявил, что в ФРГ не хотят, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в столкновение с НАТО, передает ТАСС.

Он заявил, что Западу придется оказывать поддержку Украине еще многие годы. По его словам, некоторая часть немецкого общества выступает против поставок Киеву оружия, но это важно делать, поэтому необходимо тщательно взвешивать каждое решение.

«Чего мы не хотим, так это того, чтобы война между РФ и Украиной <…> обострилась до войны между Россией и НАТО», — сказал он, добавив, что в этой связи координация и тщательное взвешивание важны и ради будущего.

Шольц напомнил, что в настоящее время Германия занимает второе место по объемам военной помощи Украине после США.

Также он заявил, что будет приветствовать любую помощь Украине со стороны партнеров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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