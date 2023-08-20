Президент Сербии ответил на обвинения своих оппонентов

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на обвинения своих оппонентов в «сидении на двух стульях» Востока и Запада, подчеркнув, что у него и государства имеется собственный «сербский стул». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава сербского государства находится с двухдневным визитом в Венгрии. Там у него были встречи с президентом Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Во время брифинга Вучич не подтвердил и не опроверг приезд президента Украины Владимира Зеленского в Афины на встречу с представителями Евросоюза и Балканского региона 21 августа. Именно туда сербский лидер намерен направиться из Будапешта.

«И этим на Западе, и этим на Востоке говорю одно и тоже: у нас есть свой сербский стул. Горжусь этим сербским стулом, не волнуют меня ваши стулья, есть ли у вас один, два, три, пять или десять», — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что политика Сербии остается независимой и самостоятельной, все решения принимаются исключительно Белградом.

До этого Вучич отвечал, что строительство железных дорог для него важнее критики Запада.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.