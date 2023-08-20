Белгородский губернатор сообщил об уничтожении российскими ПВО 12 воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что на подлете к городу российская система противовоздушной обороны сбила 12 воздушных целей.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей», — написал он в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, сообщил глава региона.

По информации российского Минобороны, 20 августа российские военные пресекли попытку совершить теракт на территории области с помощью двух беспилотников самолетного типа.

В оборонном ведомстве отметили, что аппараты были уничтожены над территорией области около 14.00 мск — их сбили системы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, разрушений нет, указали в министерстве.

Утром 20 августа Минобороны РФ сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, летевший в направлении Москвы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.