В МИД РФ прокомментировали атаку беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает атаку Украины на железнодорожный вокзал в Курске. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», — заявила Захарова.

В своем комментарии представитель МИД РФ подчеркнула, что подвергшийся удару вокзал является памятником героям Курской дуги.

В ночь на 20 августа губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске. По его словам, в результате произошедшего легкие ранения от осколков стекол получили пять человек.

Очевидица инцидента по имени Марина рассказала «Газете.Ru», что очень сильно испугалась. Женщина уточнила, что во время взрыва находилась на платформе и видела, как два состава толкнуло взрывной волной, а от перехода летели осколки стекла.

Позднее стало известно, что вокзал Курска после атаки беспилотника работает в штатном режиме.

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