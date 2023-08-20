Стало известно о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом

Представители стран Запада прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам Москвы и Киева. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Согласно материалу издания, главная цель Украины, которая заключается в «восстановлении ее территориальной целостности», является отдаленной перспективой из-за ограниченной поддержки ключевых союзников, опасающихся излишних «затрат и рисков». По версии WSJ, такими партнерами, в частности, являются Германия и США.

До этого отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис высказывал мнение, что Украина никогда не сможет победить Россию на поле боя. По его словам, чтобы сохранить остатки территорий, Киеву следует заморозить конфликт.

Военный также напомнил, что Соединенные Штаты вложили в Вооруженные силы Украины большие деньги. Офицер считает, что теперь необходимо признать, что такой масштабный уровень инвестиций не окупился.

19 августа сообщалось, что в Верховной раде Украины предложили законодательно закрепить недопустимость уступок территорий в пользу России ради прекращения конфликта с ней.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.