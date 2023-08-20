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Экспорт зерна с Украины упал на треть после прекращения зерновой сделки

Экспорт зерна с Украины снизился на треть после прекращения зерновой сделки

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Sunday Alamba/AP

Экспорт зерна и масел с Украины снизился на треть после приостановки зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Украине удалось экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели, по состоянию на 15 августа, что меньше 4,4 и 4,8 миллиона тон в мае и июне, когда черноморская сделка еще действовала», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. По данным издания, Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и в настоящее время Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением. В нем предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция при этом выступит организатором поставок, а Катар будет их спонсировать.

По информации Bild, новая сделка может быть заключена в эти выходные в Будапеште. Уточняется, что туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов, а также прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить прежнюю сделку, чтобы зерно поставлялось в том числе с Украины. Кроме того, Анкара предлагает действовать под эгидой ООН.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.

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