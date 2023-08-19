Санду заявила, что Молдавии необходима победа Украины

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью RadioMoldova, что для решения проблемы Приднестровья нужна победа Украины в конфликте с Россией.

По ее словам, официальный Кишинев «сделал все, чтобы не допустить втягивания» Молдавии в этот конфликт, чтобы сохранить мир и порядок в молдавском обществе, «чтобы бороться с ложью».

«Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем», – сказала глава государства.

Она также указала, что Молдавия существует в мире благодаря Вооруженным силам Украины (ВСУ).

16 августа Санду назвала Россию источником нестабильности для Молдавии. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

До этого Санду говорила, что Молдавия не отказывается от нейтралитета, но он, по ее словам, не защищает республику.

Ранее Додон обвинил Санду в реализации украинского сценария в Молдавии.