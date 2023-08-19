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В Марокко сообщили, что не подавали заявки в БРИКС

Марокко не будет участвовать в саммите БРИКС и не собирается вступать в союз

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Shutterstock

Марокко не планирует участвовать в саммите БРИКС в ЮАР и не подавало заявку в организацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Для королевства Марокко никогда не стоял вопрос положительного ответа на приглашение на запланированную в ЮАР встречу БРИКС или об участии в этой встрече на каком-либо уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Марокко вынесли свое решение в ответ на сообщения СМИ о кандидатуре королевства на членство в БРИКС, а также о его возможном участии во встрече.

Ранее председатель египетского совета по иностранным делам Мухаммед аль-Ораби заявил, что Каир выступит с просьбой о вступлении в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите, который пройдет с 22 по 24 августа в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Аль-Ораби подчеркнул, что Египет рассчитывает на поддержку России в вопросе вступления в объединение.

До этого сообщалось, что ЮАР пригласила политиков более 60 стран на предстоящий саммит БРИКС. По словам источника, приглашение получили как страны Африки, так и другие государства, которые подали заявки в объединение. Он отметил, что в повестке дня саммита — предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга.

Ранее Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.

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