В Великобритании сообщили, что вывезли сотрудников посольства из Нигера

Власти Великобритании вывезли сотрудников своего посольства из Нигера. Об этом сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства, передает ТАСС.

«Мы временно вывезли всех наших британских сотрудников из Нигера, а наше посольство действует удаленным способом. Ограниченная консульская помощь будет продолжать оказываться в обычном порядке заместителем высокого комиссара Великобритании в Лагосе», — сказано в сообщении.

В британском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что люди могут передвигаться по стране только собственную ответственность.

3 августа по информации, предоставленной Государственным департаментом, США начали эвакуацию неосновного персонала и членов семей сотрудников своего посольства из Нигера. Решение было принято в связи с тем, что местные силовики поставили президента Мохаммеда Базума под домашний арест.

До этого Госдепартамент США сообщал, что несмотря на частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Нигере, Вашингтон сохранит свое дипломатическое представительство и рассчитывает на приезд в Ниамей нового посла.

1 августа глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что страна вслед за Францией объявила об эвакуации итальянских граждан из Нигера. По его словам, правительство Италии организует специальный рейс для своих граждан.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.