В Минфине РФ обозначили Великобритании условие для восстановления налоговых соглашений

Приостановка налоговых соглашений с рядом стран продлится до тех пор, пока не будут восстановлены права России, заявили в российском Минфине.

Частичная приостановка соглашений также будет действовать до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы.

Министерство сделало соответствующее сообщение после обращения Великобритании об отмене приостановки статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества».

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с 38 недружественными странами, включая США.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.