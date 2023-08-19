Прибывшая в Нигер делегация ECOWAS потребовала освободить свергнутого президента

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) потребовала от мятежников освободить отстраненного президента страны Мохамеда Базума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Отмечается, что ECOWAS обозначила освобождение Базума в качестве приоритетного требования.

15 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН продолжает оказывать поддержку Сообществу стран Западной Африки и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере.

До этого ECOWAS поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Также президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ECOWAS договорилось начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.