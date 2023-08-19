Губернатор Севастополя предупредил о стрельбе флота в рамках учений ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что 19 августа флот проведет тренировки противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из разных видов оружия.

«На южном и северном молах ориентировочно с 19.00 до 20.00 наш флот будет проводить тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения», — написал он в своем Telegram-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул глава города.

17 августа, по информации Развожаева, флот также проводил тренировочные стрельбы на южном и северном молах.

10 августа Минобороны РФ сообщило, что в Подмосковье, под Калугой и Севастополем были сбиты 13 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, под Севастополем система ПВО поразила два дрона, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря. При этом никто не пострадал, разрушений не было, уточнили в министерстве.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.