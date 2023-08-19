Медведев призвал демонтировать нынешнее украинское государство

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что России нельзя останавливаться до полного свержения нынешнего киевского режима.

В своем посте политик отметил, что власти на Западе в какой-то момент сменятся, а его элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

«Выдохнется любое контрнаступление. Отпоют погибших, залижут раны. Но мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось», — написал Медведев.

По мнению политика, на это могут потребоваться годы или даже столетия, однако у России нет выбора. Медведев считает, что либо РФ «уничтожит враждебный политический режим», либо коллективный Запад «растерзает Россию» и сгинет вместе с ней.

16 августа зампред Совбеза РФ высказывал мнение, что страны Запада не заинтересованы в переговорах по мирному урегулированию на Украине, стремясь заработать как можно больше денег на поставках оружия Киеву. При этом он добавил, что российские военные в ходе специальной военной операции успешно уничтожают западную технику и будут продолжать делать это.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.