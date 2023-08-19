Медведев заявил о неизбежности поражения Запада на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на Украине неизбежно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он написал, что западные лидеры могут и дальше кричать «на саммитах и в ООН» о продолжении оказания военной и финансовой помощи Украине, о сохранении антироссийских санкций и восстановлении «руин умирающей экономики» страны, но для них это «чужая война» и Запад «никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам».

Медведев подчеркнул, что скоро западные элиты устанут и начнут «умолять о переговорах и замораживании конфликта». У России же нет выбора — она не может остановиться.

«Или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами», — считает политик.

До этого зампред Совбеза заявлял, что Запад раскручивает военный маховик ради заработка на поставках Киеву, поэтому ему невыгодно прекращать конфликт на Украине.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.