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Американский экс-разведчик рассказал об уроне ВСУ в тылу от российской армии

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия наносит сильный урон ВСУ в тылу

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Россия наносит сильный урон украинской армии в тылу, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он отметил, что российские Вооруженные силы способны наносить удары вглубь территории Украины, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери еще до того, как отправляются в зону боевых действий.

По мнению Риттера, украинские военные лишились большого количества поставленной на Украину натовской техники, в их рядах падает боевой дух.

15 августа Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Как заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, военный ресурс Украины почти полностью исчерпан.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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