Россия наносит сильный урон украинской армии в тылу, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он отметил, что российские Вооруженные силы способны наносить удары вглубь территории Украины, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери еще до того, как отправляются в зону боевых действий.

По мнению Риттера, украинские военные лишились большого количества поставленной на Украину натовской техники, в их рядах падает боевой дух.

15 августа Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Как заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, военный ресурс Украины почти полностью исчерпан.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.