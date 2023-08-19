В Германии назвали три возможных сценария действий Киева

Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер посетил Киев, где встретился с украинским руководством и обозначил три возможных сценария дальнейших действий Украины, передает пресс-служба Bild.

По его мнению, Украина может и дальше сражаться с Россией. Ронцхаймер утверждает, что в настоящее время власти Украины, не желая прогибаться под давлением и сохраняя оптимизм, планируют дальнейшее наступление. Журналист считает, что, если Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся осуществить прорыв в этом году, весной 2024-го они проведут новое контрнаступление.

Другим сценарием для Киева может стать продолжение борьбы, но с одновременным началом переговоров, заявляет Ронцхаймер.

Также украинские власти могут остановить контрнаступление, уверен Ронцхаймер. По его мнению, в этом случае российская армия перейдет в ответную атаку и займет новые территории, в частности в Харьковской области. Журналист подчеркнул, что это станет для Киева «ужасным сценарием».

Как заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ЦРУ США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о потенциальном провале контрнаступления ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.