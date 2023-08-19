Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Советник Базума подтвердил подписание разрешения на вход Франции в Нигер

Monde: в окружении Базума подписали документ, разрешающий вход Франции в Нигер

close
100%
Boureima Hama/AP

Советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума подтвердил, что прежние власти страны подписали «разрешение» на военное вмешательство Франции вскоре после переворота. Об этом сообщает газета Monde.

По словам неназванного советника, когда в первые часы стало понятно, что речь идет о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил поддержку Франции, которая, в свою очередь, потребовала письменного разрешения.

До этого назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в беседе с газетой The New York Times заявил, что не желает ухода французских сил из страны.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях