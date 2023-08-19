Советник Базума подтвердил подписание разрешения на вход Франции в Нигер

Советник свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума подтвердил, что прежние власти страны подписали «разрешение» на военное вмешательство Франции вскоре после переворота. Об этом сообщает газета Monde.

По словам неназванного советника, когда в первые часы стало понятно, что речь идет о государственном перевороте, врио премьера Нигера Асуми Масуду запросил поддержку Франции, которая, в свою очередь, потребовала письменного разрешения.

До этого назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в беседе с газетой The New York Times заявил, что не желает ухода французских сил из страны.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.