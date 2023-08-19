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Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Представители ЭКОВАС прибыли в Нигер вопреки запретам мятежников

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Francis Kokoroko/Reuters

Делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) прибыла в Нигер, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Как сообщалось ранее, организовавшие мятеж в Нигере военные отказали делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза во въезде в страну.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

30 июля ЭКОВАС на экстренном саммите пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут Базума к власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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