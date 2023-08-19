В Госдуме ответили на слова Борреля о России

Первый зампредседатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил News.ru, что Европу можно сравнить с «бычком, отданным на заклание США».

Так депутат прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сравнившего Россию с бензоколонкой, чей владелец обладает ядерной бомбой.

«По такой логике Европа — даже не ферма крупного рогатого скота, а бычок, отданный на заклание США», — сказал парламентарий.

Журавлев указал на падение экономики Евросоюза. По его словам, только за прошлый год от антироссийских санкций бизнес ЕС потерял более €100 млрд.

«США выжимают из Евросоюза все соки, заставляя спонсировать Украину», — сказал депутат.

Он также отметил, что единственной страной ЕС с собственным ядерным оружием является Франция, однако решения о его возможном применении принимаются в США.

Заявления Борреля о России процитировала газета El Pais. Помимо сравнения российского государства с «бензоколонкой», он высказался и о Китае. По мнению Борреля, КНР в отличии от России является «настоящим геополитическим игроком». При этом в МИД России слова главы европейской дипломатии связали с его завистью и беспомощностью.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.