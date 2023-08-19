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Зеленский встретился с премьером Швеции

Зеленский и премьер Швеции Кристерссон начали переговоры в Харпсунде

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Jonas Ekstromer/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, приехавшим в королевство с официальным визитом, пишет Expressen. По информации портала, политики начали переговоры в загородной резиденции руководителя шведского кабмина Харпсунде.

Как отмечает Expressen, Кристерссон и Зеленский проводят встречу в расширенном составе с участием различных министров от двух государств. Портал добавляет, что речь идет, в частности, о главах МИД, министрах экономики и обороны.

«После переговоров Зеленский с супругой Еленой отправятся в замок Стенхаммар, чтобы встретиться с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией», — говорится в сообщении.

Портал подчеркивает, что Кристерссон встречается с Зеленским в той же резиденции, где в 1964 году прошли переговоры генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева и тогдашнего шведского премьер-министра Таге Эрландера. С тех времен сохранилось фото политиков и переводчика в лодке, совершающих водную прогулку по озеру около Харспунде.

Ранее Швеция выступила против ускорения процедуры вступления Украины в ЕС.

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