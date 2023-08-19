В Госдуме отреагировали на высказывание главы дипломатии ЕС по экономике РФ

Потеря суверенитета европейских стран и окончательная интеграция вашингтонской политики во все уста европейских политиков — это и есть в настоящий момент уровень «карликовых» возможностей, уверен депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель утверждал, что РФ является «экономическим карликом», а Китай — настоящим геополитическим игроком.

«С точки зрения «карликовых» действий потеря суверенитета европейских стран и полная интеграция вашингтонской политики во все уста европейских политиков — это и есть сегодня уровень «карликовых» возможностей...», — уточнил российский парламентарий.

Как считает Хамзаев, если Боррель в чем-то прав, то только в том, что есть «карликовые» действия, и это политики по типу главы дипломатии ЕС.

Также депутат Госдумы добавил, что слова Борреля могут быть провокацией для разжигания конфликта между Москвой и Пекином.

«Эти давления делаются с одной прописной истиной и целью — они пытаются разорвать исторические дружеские отношения между Китаем и Россией...», — добавил Хамзаев.

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