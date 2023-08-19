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В МИД рассказали, как ЕАЭС противостоит санкциям Запада

В МИД заявили, что ЕАЭС успешно справляется с санкциями против РФ и Белоруссии

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) совместно противостоит западным ограничительным мерам, введенным против России и Белоруссии, заявил начальник отдела евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России Александр Старков, передает ТАСС. По его словам, ЕАЭС хорошо отвечает на санкционное давление.

«Объединение совместно им достаточно успешно противостоит. При этом все это осуществляется в рамках правового поля. Нет речи об обходе санкций, есть возможность именно минимизировать их негативные последствия, в том числе для наших союзников по объединению», — пояснил Старков.

Он добавил, что ВВП участников союза показывает неплохой рост, несмотря на турбулентность в экономической сфере, которая наблюдается в течение последних лет. Старков подчеркнул, что ЕАЭС создал тысячи предприятий, а объем взаимных инвестиций достиг отметки в $16 млрд.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на запуск специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял уже 11 пакетов ограничительных мер. Вместе с Россией под ограничения частично попала и Белоруссия. При этом в западной прессе не раз признавали, что экономика России не только смогла выдержать подобное давление, но и начала постепенно переходить к росту.

Ранее в Германии отметили успех России в обходе западных санкций.

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