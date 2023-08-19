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Медведев пошутил о независимости Финляндии

Зампред СБ Медведев опубликовал анекдот про финнов, Ленина и независимость

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке. Он разместил в сети микроблогов Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают историю страны и получение независимости от России.

«Пекка, почему мы действительно боимся русских? — Они же захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию?
— Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ сопроводил публикацию изображением двух кричащих людей.

Медведев уже не впервые высказывается в шуточной форме на данную тему. 14 августа политик опубликовал анекдот про членство финнов Пекки и Матти в НАТО. Он сопроводил этот пост в своем Telegram-канале двумя фотографиями, сделанными нейросетью, где два полных мужчины стоят с открытым ртом.

В начале августа Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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