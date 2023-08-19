В Турции готовятся к встрече Эрдогана с Путиным

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается, сообщил CNN Turk советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч.

Он отметил, что в России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться уже в ближайшие дни.

До этого сообщалось, что Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Путина и Эрдогана.

Он добавил, что работа в данном направлении ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга.

Турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в конце августа или в сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине и в Турции считают, что турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».