Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции готовятся к встрече Эрдогана с Путиным

Представитель Эрдогана Кылыч: подготовка визита Путина в Турцию продолжается

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается, сообщил CNN Turk советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч.

Он отметил, что в России в настоящее время из-за внутренней ситуации прорабатывается график, идут переговоры о дате визита.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться уже в ближайшие дни.

До этого сообщалось, что Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Путина и Эрдогана.

Он добавил, что работа в данном направлении ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга.

Турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в конце августа или в сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине и в Турции считают, что турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях