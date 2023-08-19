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Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру

Боррель: отказ от военной помощи Украине не приведет к миру

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. Об этом он сообщил испанской газете Pais.

Он добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что «есть агрессор и пострадавший».

Ранее Боррель призвал страны «большой двадцатки» оказать давление на Россию для того, чтобы государство вернулось к исполнению зерновой сделки.

Также он заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Дипломат попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.

3 августа РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что Турция выработает предложения по зерновой сделке к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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