Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. Об этом он сообщил испанской газете Pais.

Он добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что «есть агрессор и пострадавший».

Ранее Боррель призвал страны «большой двадцатки» оказать давление на Россию для того, чтобы государство вернулось к исполнению зерновой сделки.

Также он заявил, что ЕС продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки. Дипломат попросил партнеров союза призвать Россию вернуться за стол переговоров по данной инициативе. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет добиться от Москвы ее возобновления.

3 августа РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что Турция выработает предложения по зерновой сделке к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.