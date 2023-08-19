Анкара начала обсуждение с Москвой поставок продовольствия в Африку

Власти Турции и России обсуждают поставки продовольствия РФ в нуждающиеся страны Африки. Об этом сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

«Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки», — отметил источник.

Он напомнил, что российские власти уже не раз заявляли, что готовы сделать все зависящее. По словам источника, в обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в данной инициативе и предложили помощь.

Накануне Bild узнал о подготовке новой зерновой сделки, которую могут заключить в выходные. Планируется, что Турция выступит организатором процесса, а Катар — спонсором поставок. В рамках соглашения российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном — в африканские.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.