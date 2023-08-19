В Совфеде оценили выводы разведки США по контрнаступлению ВСУ

В конгрессе США образовалась группа противников продолжения военной поддержки Украины, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о том, что разведка США представила в нижней палате американского парламента доклад по контрнаступлению ВСУ, в котором признала неспособность Киева достичь основных целей.

«Разведка США заявила, что Украина «не добьется основных целей наступления», в частности, не сумеет дойти до Мелитополя. Это заявление стало холодным душем для энтузиастов военной поддержки Украины и для либеральных СМИ. В конгрессе среди республиканцев образовалась устойчивая группа противников новой военной помощи Украине», — написал Пушков.

США активизировали финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.