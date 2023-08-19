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В МИД РФ оценили отношение стран Запада к Украине и ее будущему

Лавров сообщил, что конфликт на Украине снижает интерес Запада к ее восстановлению

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Вера Запада в военные успехи и сохранение Украины в любых формах и границах постепенно падает из-за длительности конфликта, утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщается в материале издания «Международная жизнь».

По словам главы российского МИД, если посмотреть в будущее, там все безрадостно для руководства Украины и его кураторов.

«Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины», — считает Лавров.

Как заметил российский министр, в странах Запада все больше сомневаются в каких-либо военных успехах от Киева.

«Невозвращение кредитов неизбежно ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада», — добавил дипломат.

До этого Лавров упрекал Запад за игнорирование сигналов РФ по переданному Украине оружию. По его словам, страны предоставляют Киеву модернизированные виды вооружения, все больше разжигают конфликт.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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