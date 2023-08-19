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Встреча Эрдогана и Путина может состояться в России

Sabah: Россия может стать местом встречи Эрдогана и Путина

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут встретиться в РФ. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

В материале не сообщается примерная дата переговоров лидеров двух стран из-за опасений обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

«Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта», — говорится в статье.

До этого глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин заявил, что одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Турции станет украинский кризис.

По мнению политического обозревателя Андрея Перлы, возможная встреча Путина с Эрдоганом вряд ли завершится возобновлением зерновой сделки. По его словам, на сегодняшний день российская сторона находится в более «сильной переговорной позиции», при том, что продление черноморской инициативы нужнее Анкаре, нежели Москве.

Ранее Турция заявила о расчете на возобновление Россией зерновой сделки.

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