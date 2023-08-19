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Зеленского напугало решение США о финансовом контроле траншей Украине

Telesur: отсутствие карт-бланша Украине от США вселило страх в Зеленского

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Alina Smutko/Reuters

Призывы американских властей к ужесточению контроля над военными траншами пугают президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Telesur.

«Мнения, <…> что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — отметил политический аналитик издания.

Он обратил внимание, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». По мнению политолога, Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».

Накануне украинский лидер обсудил с министрами снабжение ВСУ западной техникой. По его словам, МИД и Минобороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США тешат самолюбие Зеленского ради продолжения конфликта на Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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