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В Пентагоне назвали преждевременным обсуждение невоенного решения конфликта на Украине

Милли: пока рано говорить о возможности Киева достичь целей невоенным путем

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Reuters

Сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил газете The Washington Post.

«И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. <…> Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после — двигаться дальше», — ответил Милли на вопрос ведутся ли сейчас закулисные переговоры между Москвой и Киевом о завершении украинского конфликта.

Генерал подчеркнул, что контрнаступление еще не исчерпало себя.

Милли прямо не ответил на вопрос о шансах Украины победить. По его мнению, для Киева «это борьба за существование». Генерал отметил, что, если считать конечной целью конфликта суверенную Украину с целостной территорией, то «это потребует еще значительных усилий». Этого, по мнению военного, можно добиться, как военным, так и дипломатическим путем.

Накануне политолог Малек Дудаков допустил, что действующий президент США Джо Байден захочет превратиться в миротворца перед выборами в США.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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