Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США обвинили Байдена в поддержке украинцев вместо американцев

Конгрессвумен Грин назвала помощь украинцам вместо американцев позором для США

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Американские власти отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны. Об этом заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х.

Она напомнила, что с 2022 года число бездомных увеличилось в США на 11%. Без крова остались 600 тысяч человек. При этом, как подчеркнула конгрессвумен, президент США Джо Байден хочет выделить $20 млрд для помощи Украине и только $750 млн на строительство жилья для бездомных.

«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — подчеркнула Грин.

Так она прокомментировала запрос главы Белого дома к конгрессу о выделении дополнительно $13 млрд из федерального бюджета на транши Киеву, а также $8,5 млрд — Украине и нескольким другим странам на поддержание экономики и сферы безопасности.

18 августа в Белом доме рассказали, когда Украине будут переданы истребители F-16. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, это произойдет после завершения подготовки пилотов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях