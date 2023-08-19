В конгрессе США обвинили Байдена в поддержке украинцев вместо американцев

Американские власти отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны. Об этом заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Х.

Она напомнила, что с 2022 года число бездомных увеличилось в США на 11%. Без крова остались 600 тысяч человек. При этом, как подчеркнула конгрессвумен, президент США Джо Байден хочет выделить $20 млрд для помощи Украине и только $750 млн на строительство жилья для бездомных.

«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — подчеркнула Грин.

Так она прокомментировала запрос главы Белого дома к конгрессу о выделении дополнительно $13 млрд из федерального бюджета на транши Киеву, а также $8,5 млрд — Украине и нескольким другим странам на поддержание экономики и сферы безопасности.

18 августа в Белом доме рассказали, когда Украине будут переданы истребители F-16. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, это произойдет после завершения подготовки пилотов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.