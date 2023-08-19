В Германии заявили о давлении Запада на Киев

Слова представителя НАТО Стиана Йенсена об уступках Украиной территорий могут говорить о желании стран Запада надавить на Киев, пишет обозреватель портала Focus Ульрих Райтц.

Райтц подчеркивает, что Йенсен мог сказать о территориальных уступках «специально или необдуманно, никто не узнает».

«В любом случае украинцы были в ярости, и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход <...> Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — пишет обозреватель.

Журналист считает, что представитель НАТО озвучил мысль не случайно, позже она стала предметом обсуждения.

До этого в Верховной раде Украины предложили законодательно закрепить недопустимость уступок территорий в пользу России ради прекращения конфликта с ней.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.