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США, Япония и Южная Корея договорились о сотрудничестве

Япония, США, Южная Корея будут проводить встречи минфинансов и промышленности

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул договорились не только о регулярном проведении саммитов и встреч глав МИД, оборонных ведомств, секретарей национальных советов безопасности, но и министров финансов и министров торговли и промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, три государства подтвердили сотрудничество на различных уровнях и договорились о проведении трехстороннего саммита по крайней мере раз в год.

До этого стало известно, что США, Япония и Южная Корея к концу 2023 года начнут обмениваться данными об осуществляемых КНДР ракетных запусках в режиме реального времени.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что ракеты КНДР смогут долететь до Вильнюса, Парижа и Берлина

До этого сообщалось, что северокорейская ракета, запущенная 12 июля, находилась в полете самое продолжительное время за всю историю ракетной программы КНДР. Она упала в Японском море примерно в 250 километрах от побережья самого северного японского острова Хоккайдо.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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