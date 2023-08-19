В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

В США признают, что могли упустить возможность поддержать более ранние мирные переговоры Украины с Российской Федерацией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

Он утверждает, что мало кто верит в серьезность намерений Москвы проводить переговоры. Чиновник подчеркивает, что никто из высокопоставленных лиц США не считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ошибкой.

В публикации подчеркивается, что другой американский чиновник добавил, что администрация президента США Джо Байдена чаще задается вопросом о том, что они будут делать в случае, если им придется признать, что они не собираются вечно оказывать поддержку украинской стороне.

До этого руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время перспективы переговоров между Россией и Западом по Украине не просматриваются.

Ранее Лавров заявлял, что страны Запада игнорируют все сигналы Москвы об опасности распространения поставляемого Украине вооружения по всему миру.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.