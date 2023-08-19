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Трамп планирует добровольно сдаться в тюрьму

CNN: Трамп планирует сдастся в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия 24 или 25 августа. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника в правоохранительных органах.

Он утверждает, что «ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели — в четверг или пятницу». 

До этого адвокаты Трампа попросили суд начать процесс по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года.

Министерство юстиции США предлагало начать суд 2 января 2024 года. Окружному судье предстоит выбрать окончательную дату во время заседания, назначенного на 28 августа.

Трампу 2 августа предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

Сам Трамп недавно заявлял, что будучи президентом пытался сблизиться с Россией в то время как действующие власти США ведут с ней вооруженный конфликт посредством Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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