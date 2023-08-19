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Работники посольства США в Гаити не покидают диппредставительство из-за беспорядков

Американские дипломаты не покидают посольство США на Гаити из-за беспорядков

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Pexels

Американские дипломаты не покидают здание посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе и свои дома из-за беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

«Весь персонал миссии ограничивается пребыванием в посольстве и жилых комплексах до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что беспорядки происходят на улице Румен в Порт-о-Пренсе. Посольство рекомендовало гражданам США не посещать этот район, а также избегать массового скопления людей.

В июне на Гаити обрушились ливни, в результате разгула стихии пострадали примерно 140 человек.

Дожди затопили улицы и привели к проблемам в движении транспорта, а также приостановке занятий в школах в нескольких регионах.

До этого в столице Нигера Ниамее после того, как власть в стране захватили военные мятежники, участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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