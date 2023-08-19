В Вашингтоне рассказали, когда может состояться разговор Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем заявил, что рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали», — поделился Байден.

Он также добавил в ответ на вопрос журналиста, выигрывает ли США в условиях конкуренции с Китаем, что США «побеждают при любой конкуренции».

До этого Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности вводить новые санкции против РФ, чтобы ускорить снижение зависимости от российских энергоносителей.

18 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) возле Вашингтона.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.