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Лавров прокомментировал возможность переговоров по Украине

Лавров: перспективы переговоров между РФ и Западом сейчас не просматриваются

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что в настоящее время перспективы переговоров между Россией и Западом по Украине не просматриваются.

По словам Лаврова, страны Запада, наоборот, постоянно подталкивают Киев к «повышению ставок». При этом министр подчеркнул, что призывы Запада к переговорам — это уловка, которая может дать истощенным Вооруженным силам Украины (ВСУ) время «на передышку».

«Лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это — путь войны, а не мирного урегулирования», — пояснил Лавров.

До этого Лавров заявлял, что страны Запада игнорируют все сигналы Москвы об опасности распространения поставляемого Украине вооружения по всему миру.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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