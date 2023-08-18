Шольц рассказал о поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции со своим австрийским коллегой Карлом Нехаммером заявил, что будет приветствовать любую помощь Украине со стороны партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шольца, сегодня Германия принимает сложные решения для оказания военной помощи Украине:

«В нарушение сложившейся в предыдущие десятилетия политики Германия теперь поставляет оружие в зону конфликта, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии. Германия твердо намерена вместе со своими партнерами и союзниками оказывать Украине политическую, финансовую, а также военную поддержку — столько, сколько потребуется».

Отмечается, что Австрия продолжает подчеркивать важность своего статуса нейтрального государства, несмотря на то, что Вена присоединилась к санкциям против России.

До этого Шольц пообещал, что на Украине не будет германских военных.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.