США, Япония и Южная Корея договорились о новых антироссийских санкциях

США, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции в отношении РФ и сокращать зависимость от российских энергоносителей, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление лидеров этих трех стран.

«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижения зависимости от российских энергоносителей», — говорится в документе.

18 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель провели встречу на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о подготовке к похоронам санкционной политики Запада.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что западные санкции в отношении России, введенные на фоне конфликта на Украине, не привели к каким-то конкретным результатам.

По его словам, ограничения не помогли «поставить на колени» РФ или завершить конфликт.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго.