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ООН выступает против ударов дронов по гражданской инфраструктуре

Дюжаррик: ООН выступает против ударов дронов по гражданской инфраструктуре

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Depositphotos

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против ударов беспилотников по гражданской инфраструктуре. Таким образом он прокомментировал попытку украинских властей атаковать Москву, передает ТАСС.

«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился», — сказал Дюжаррик.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что удар беспилотником по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей.

До этого сообщалось, что Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Также были атакованы корабли в Черном море и Белгородской области. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», значимых разрушений зданию не нанесли, добавил глава города.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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