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Бывший депутат Рады призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского

Экс-депутат Рады Кива призвал украинцев восстать и свергнуть Зеленского

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ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший депутат Верховной Рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», — заявил экс-парламентарий, находясь на II Международном антифашистском конгрессе в Минске.

Кива также отметил, что он «делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну». Он также выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поспособствует поиску компромисса, а сама республика «поможет сесть за стол переговоров».

В июле Илья Кива заявлял, что руководство Украины во главе с Зеленским скоро уйдет.

18 августа Министерство иностранных дел России призвало военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) повернуть оружие против властей в Киеве.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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